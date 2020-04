Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nahm gestern das obere Ende der zuletzt beschriebenen Schiebezone ins Visier, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zur Erinnerung: Die Tradingrange der letzten Handelstage ergebe sich aus den jüngsten Verlaufstiefs bei rund 10.250 Punkten - und bestätige damit fast punktgenau die Bedeutung der Schlüsselzone bei 10.300 Punkten - und den jüngsten Verlaufshochs bei 10.757/10.820 Punkten. In dieses Kursband falle auch die 50-Tages-Linie (akt. bei 10.795 Punkten), welche die deutschen Standardwerte gestern ausgebremst habe. Apropos Schiebezone: Dieses charttechnische Konsolidierungsmuster ziehe weiter eine deutlich fallende Volatilität nach sich. So notiere der VDAX® nur noch auf dem Niveau von Anfang März. Aus charttechnischer Sicht stelle die angeführte Tradingrange also einen wichtigen Signalgeber dar. Während eine Auflösung nach Süden den DAX® wieder unter Stress setzen würde, liefere eine "bullishe" Auflösung ein wichtiges Argument in Sachen "Fortsetzung des jüngsten Erholungsimpulses". Die Kombination aus der 50%-Korrektur des gesamten Baisseimpulses seit Februar (11.025 Punkte) und dem großen Abwärtsgap von Anfang März (11.032 zu 11.447 Punkte) definiere dann das nächste Erholungsziel. (29.04.2020/ac/a/m)



