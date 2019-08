Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Durch die saisonale Brille betrachtet zählt der September zu den schwierigsten Börsenmonaten des Jahres, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Sowohl die Performance der deutschen Standardwerte falle dann mit durchschnittlich -2,24% negativ aus, als auch die Trefferquote liege deutlich unter 50%. Die Wahrscheinlichkeit mit einem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Investment im September Kursgewinne verbuchen zu können, sei also nicht auf Seiten der Investoren. Mit anderen Worten: Die Wertentwicklung im September werde nicht durch ein einzelnes negatives Großereignis nach unten verzerrt, sondern in der gesamten DAX-Historie sei das Phänomen einer Korrektur nach dem Spätsommer ein weitverbreitetes. Schließlich hätten die deutschen Standardwerte seit 1988 nur in 12 Jahren zugelegt, während das Aktienbarometer in 19 Jahren Kursverluste habe verkraften müssen. In diesem Jahr würden zudem der Dekaden- und der US-Präsidentschaftszyklus für Gegenwind sorgen. So würden die beiden meistbeachteten Zyklen die Wahrscheinlichkeit der Ausbildung eines zyklischen Hochs per Ende August sowie die anschließende saisonale Schwächephase unterstreichen. Hervorheben möchten die Analysten an dieser Stelle den Dekadenzyklus, der eine "Zäsur bzw. Neubewertung" zum Ende der Dekade nahelege.



Im Folgenden solle die allgemeine saisonale Schwächephase etwas genauer untersucht werden. Hierzu hätten die Analysten die zehn DAX-Schwergewichte- von adidas bis SAP - und ihre jeweilige Kursentwicklung im September auf den Prüfstand gestellt. Als Datenbasis diene die Historie seit Beginn des Jahrtausends. Auch der "Kern" der deutschen Standardwerte müsse im September Kursverluste hinnehmen. Im Durchschnitt betrage der Rückgang 1,08%. Dass für Anleger im Spätsommer das Stoppmanagement besonders wichtig sei, verdeutliche aber eine andere Statistik noch eindrucksvoller: Bei den DAX-Schwergewichten bringe der schlechteste September durch die Bank größere Verluste als Anleger im besten Fall hätten verdienen können. Ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis sehe anders aus. Dazu trage ebenfalls bei, dass Investoren - außer mit der adidas-Aktie - mit allen anderen großen Einzelwerten eine negative Wertentwicklung erzielt hätten. Auffällig sei zudem, dass die DAX-Schwergewichte zur Ausbildung eines Tiefs um den 23. September neigen würden. Die letzten Handelstage des Monats würden dann sogar Erholungschancen auszeichnen. Bis dahin könnten defensive Papiere - wie z. B. Beiersdorf, FMC und Merck - eine Option sein, die bis zu diesem Zeitpunkt rund 1% zulegen würden. (30.08.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >