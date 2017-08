Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Hannover (www.aktiencheck.de) - Das aktuelle geopolitische Umfeld drückt auf die Aktienmärkte, so die Analysten der Nord LB.



Der DAX kämpfe entsprechend mit der psychologisch wichtigen Marke von 12.000 Punkten. Sobald sich die Krise in Korea wieder beruhige, sollte es aber zu einer Erholung der Kurse kommen; so schnell schieße auch Donald Trump nicht! (11.08.2017/ac/a/m)