Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte am Donnerstag abermals die "grüne Tageswolke" bei 13.157 behaupten, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Allerdings sei bereits der alte Augusttrend seitlich verlassen worden. Stück für Stück blättere also der Lack ab, denn auch der wichtige "Tages-IKH" bei 13.294 sei unterschritten worden und wirke eindämmend. Somit sei der DAX im Sandwich zwischen 13.157 und 13.294.



Wenn sich der DAX heute Vormittag einigermaßen robust zeige, falle er nur bis 13.180 und steige bis zum Abendhoch bei 13.280. Den Bereich 13.280/13.294 zu überbieten werde schwer. Gelinge dennoch der Anstieg über 13.280/13.294, so wäre Anstiegsspielraum bis zum "Stunden-EMA200" bei 13.350 oder sogar bis zum Gap bei 13.510. Unterhalb von 13.115 falle der DAX heute in ein bärisches Muster und kippe bis 13.020/13.000 (später bis 12.884) ab. (31.01.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >