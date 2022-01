Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im DAX klar intakt und solange der DAX nicht mehr unter den 50er EMA falle, sei direkt mit eher weiter steigenden Kursen zu rechnen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die bullishe weiße Tageskerze vom Donnerstag bestätigen und weiter hochziehen. In der Folge wäre mit einem Kursanstieg bis zum Verlaufshoch bei 15.974 Punkten zu rechnen. Gehe es weiter nach oben, wäre ein erneuter Angriff auf die runde Marke von 16.000 Punkten zu erwarten. Darüber wäre die noch offene Kurslücke bei 16.090 Punkten die nächste Anlaufmarke, gefolgt von dem Verlaufshoch bei 16.290 Punkten.



Die Short-Szenarien: Der DAX könne die Unterstützung um 15.800 Punkte nicht verteidigen und falle in der Folge auch unter den 50er EMA. Gehe es weiter tiefer, wäre ein Rücklauf zum 200er EMA zu erwarten. Darunter könnte erneut die steigende Trendlinie im Tageschart bei etwa 15.160 Punkten angelaufen werden. (03.01.2022/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte Ende Dezember an der steigenden Unterstützungslinie im Tageschart mit dem Verlaufstief bei 15.060 Punkten wieder nach oben abprallen und eine kräftige Aufwärtsbewegung einleiten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei seien sowohl der 10er als auch der 50er EMA nach oben durchbrochen und damit ein Stärkesignal generiert worden. In der Folge habe der DAX bis 15.974 Punkte hochziehen können, sei dann aber am Widerstand bei 16.000 Punkten wieder nach unten abgeprallt und habe eine Abwärtskorrektur gestartet. Im Verlaufstief sei die Unterstützung bei 15.800 Punkten erreicht worden. Hier habe der DAX aber wieder nach oben abprallen und am Tag vor Silvester mit einer kleinen weißen Tageskerze bei 15.884.86 Punkten aus dem Handel gehen können.