Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gestern startete der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bereits mit Abschlägen in den Handel, so die Analysten der Helaba.



Im weiteren Verlauf seien diese nochmals deutlich ausgeweitet worden, so dass der deutsche Leitindex mit einem Abschlag in Höhe von 2,62% aus dem Handel gegangen sei. Wieder einmal habe sich damit gezeigt, dass Trends eine höhere Wahrscheinlichkeit aufweisen würden, sich fortzusetzen. Nachdem bereits die kurz- und mittelfristigen Trends negativ gewesen seien, sei zuletzt auch der Richtungswechsel auf der langfristigen Zeitebene vollzogen worden. Weiterhin sei die Angst vor steigenden Zinsen und dem damit verbundenen Ende des billigen Geldes maßgeblich für die eingeleitete Abwärtsbewegung. Neue Verlaufstiefs, der Verlust der bisherigen Jahresgewinne, die bereits erwähnten charttechnischen Aspekte, verbunden mit Stopp-Verkäufen und der Zwangsliquidation von auf Kredit gekaufter Aktienpositionen, hätten den Aktienmärkten gehörig zugesetzt.



Gestern habe sich zunächst gezeigt, welche Wirkung von der Projektionsmarke bei 12.482,5 Punkten ausgehe. Da es dem DAX schlussendlich nicht gelungen sei, diese zu überwinden, sei es folgerichtig in die andere Richtung gegangen. Dabei seien weitere, wichtige Supports bei 12.394 und 12.378 Zählern durchbrochen worden. Heute könnte die wichtige Strukturprojektion bei 12.215 Punkten herausgenommen werden, so dass die nächsten Unterstützungen bei 12.108, 12.084 und 11.920 Zählern bereits in Kürze relevant würden. Wie bereits oben erwähnt, seien die Trends auf allen Zeitebenen negativ zu werten. Häufig sei es in der Vergangenheit keine gute Idee gewesen, sich gegen die "Masse" zu positionieren, da deren Momentum einfach zu groß sei. (09.02.2018/ac/a/m)