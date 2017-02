Frankfurt (www.aktiencheck.de) - So recht weiß man nicht, was aktuell vom deutschen Aktienmarkt zu halten ist, wenngleich die Risiken tendenziell zunehmen, so die Analysten der Helaba.Ein Abwärtstrend sei durch fallende Hoch- und Tiefpunkte definiert. Dies sei derzeit im kurzfristigen Zeitfenster der Fall. Gestern sei zum wiederholten Male die wichtige Gann-Abwärtslinie sowie die Instantaneous Trendline unterschritten worden. Zudem habe der Schlusskurs unterhalb der 144er-Regression gelegen. Immerhin habe die mediane Linie der "Andrews Pitchfork" (11.499) verteidigt werden können. Es zeige sich damit sehr deutlich, dass der Markt derzeit in der Zone von 11.420/11.590 Zählern mit einer Reihe wichtiger Marken kämpfe. Zu größeren Kursausschlägen werde es sicherlich erst kommen, wenn der skizzierte Bereich verlassen werde. Somit stehe die Frage im Raum, wie sich das Chance- und Risikoprofil darstelle. Oben hätten die Analysten bereits auf die strukturelle Konstellation im kurzfristigen Zeitfenster verwiesen. Der mittelfristige Trend sei noch nicht in Frage zu stellen. Die 55-Tagelinie des DAX verlaufe bei 11.356 Punkten und steige zudem noch an.Auch bei den DAX-Werten würden derzeit lediglich 23% unterhalb des relevanten Durchschnitts notieren. Insofern könne das Fazit lauten, dass kurzfristig die Risiken deutlich überwiegen würden, mittelfristig noch keine markanten Anzeichen für einen Trendwechsel auszumachen seien. (09.02.2017/ac/a/m)