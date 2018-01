Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) präsentierte sich am Freitag von seiner freundlichen Seite, so die Analysten der Helaba.



Der Anstieg im Umfang von 1,15 Prozent auf 13.419 Zählern sei angesichts der Vorgaben von den Überseebörsen überraschend deutlich ausgefallen. Dies gelte umso mehr, wenn auch die Entwicklung des Euro in die Betrachtung einbezogen werde. Die Gemeinschaftswährung notiere weiterhin über der Marke von 1,22. Auch die Risikoaversion sei weiter auf dem Vormarsch, wenngleich dies nur in kleinen Schritten der Fall sei. Möglicherweise habe der kleine Verfalltermin an der Eurex am Freitag eine größere Rolle gespielt, als dies häufig der Fall sei. Einzelne Titel hätten, wie beispielsweise das Papier von BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11) (sei auf ein neues Rekordhoch geklettert) auf der positiven Seite herausgeragt. Zweistellige Kursverluste hätten die Anteilsscheine von CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750) (-12,68%) hinzunehmen gehabt. Heute werde der DAX mit moderaten Kursgewinnen in den Handel starten.



Am Freitag sei es dem DAX gelungen, eine Reihe wichtiger Widerstände wie beispielsweise eine Gann-Projektion (13.361), die 144er Regression (13.373) sowie die obere Begrenzung des Price-Range-Channels (13.378) zu überwinden. Gleichzeitig sei der Sprung über das letzte Swing High gelungen. Diesen Ausbruch gelte es in den kommenden Tagen zu bestätigen, insbesondere weil das Bild bei den Indikatoren weiterhin widersprüchliche Signale liefere. Sollte dies jedoch gelingen, würde zunächst das Allzeithoch bei 13.525 Zählern das nächste Kursziel darstellen. Weitere Expansionsmarken würden sich dann bei 13.820 und 13.919/13.972 Zählern definieren lassen. (22.01.2018/ac/a/d)