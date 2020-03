Hierzulande würden die Marktforscher vom GfK für den Monat April einen Rückgang ihres Konsumklima-Barometers um 5,6 auf 2,7 Punkte prognostizieren. Aus Italien sei zu hören gewesen, dass mittlerweile über 7.500 Personen infolge des Virus gestorben seien. Positiv könne hervorgehoben werden, dass dort die Neuinfektionsrate bereits den vierten Tag in Folge gefallen sei. Chinas Präsident Xi Jinping habe berichtet, dass sich die Lage mit Blick auf Corona in seinem Land weiter verbessere. Unterdessen habe die EZB bekannt gegeben, dass bei neuen Hilfsprogrammen ("PEPP" - Pandemic Emergency Purchase Programme) die selbstgesteckten Kaufobergrenzen bei Staatsanleihen fallen gelassen würden.



Indes spitze sich die Lage bei verschiedenen Unternehmen weiter zu. So schätze beispielsweise der Branchenverband der internationalen Luftfahrtbranche, dass vielen Fluggesellschaften das Geld für weniger als zwei Monate reichen werde. Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) habe Kurzarbeit beantragt. Diese solle zunächst vom 6. bis zum 17. April gelten. Das Verhältnis von neuen Hochs zu Tiefs sei am deutschen Gesamtmarkt mit 38/48 wiederholt negativ ausgefallen.



Mit dem Kurssprung über die 10.000er Marke am Mittwoch sei bereits eine harmonische Bewegung (9.985) komplettiert worden. Zudem könne festgestellt werden, dass die vom 11. auf den 12. März eröffnete Kurslücke (10.389) zumindest in den beiden ersten Anläufen nicht habe geschlossen werden können. Nicht zuletzt deshalb würden die kommenden Tage aus charttechnischer Sicht von Bedeutung sein. Heute könnte zunächst die Marke bei 9.925 Zählern im Fokus stehen. Als diese am Mittwoch von oben nach unten durchbrochen worden sei, habe sich der Abwärtsimpuls spürbar beschleunigt. Weitere beachtenswerte Levels auf der Unterseite würden sich in Form von Strukturmarken bei 9.860, 9.685 und 9.550 Zählern finden. Auch die Clusterzone bei 9.501/9.506/9.513 sei von großer Bedeutung. Auf der Oberseite gehe von den Marken bei 9.925, 10.018, 10.108, 10.137, 10.212 und 10.263 Zählern Widerstand aus. (27.03.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Mittwoch kurzzeitig die 10.000er Marke überwinden konnte, legte der Index gestern über weite Strecken den Rückwärtsgang ein, bevor sich am Nachmittag verstärkt die Bullen am Markt durchsetzen konnten, berichten die Analysten der Helaba.Einschränkend müsse jedoch erwähnt werden, dass die Handelsumsätze unterdurchschnittlich ausgefallen seien. Nachrichtenseitig gebe es aktuell eine Menge zu berichten. In den USA habe der Senat ein Hilfsprogramm mit einem Volumen von zwei Billionen Dollar auf den Weg gebracht. Zwischenzeitlich seien Zweifel aufgekommen, ob der Umfang des Hilfspakets ausreichen werde, zumal in den USA in der vergangen Woche 3,283 Millionen Menschen einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt hätten. Natürlich spiele weiterhin die weitere Entwicklung rund um das Coronavirus eine gewichtige Rolle für die Marktentwicklung, da die Auswirkungen immer deutlicher spürbar würden.