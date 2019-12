Ausblick: Mit dem Erreichen eines neuen Jahreshochs dürften einige Käufer zufrieden sein. Eine Konsolidierung sollte daher nicht überraschen.



Die Long-Szenarien: Nach dem beeindruckenden Reversal in der Vorwoche dürften es die Marktteilnehmer kurz vor dem Weihnachtsfest etwas ruhiger angehen lassen. Für die Bullen werde es zunächst darauf ankommen, den Index über 13.300 Punkten zu etablieren. Gelinge dies im Wochenverlauf, würden sich dem Index nur mehr zwei Widerstände in den Weg stellen. Der erste notiere bei 13.526 Punkten und leite sich durch das markante Zwischenhoch vom 7. November 2017 ab. Nur etwas darüber bei 13.597 Punkten warte das bisherige Allzeithoch. Die Kernfrage laute daher, ob die Kraft der Bullen noch ausreiche, dieses Allzeithoch im Jahr 2019 zu überwinden oder ob sich die Käufer bis zum kommenden Jahr Zeit lassen würden. Innerhalb des mittelfristigen Aufwärtstrendkanals seit August bestünde in jedem Fall weiteres Potenzial gen Norden.



Die Short-Szenarien: Entferne sich der DAX dagegen wieder deutlicher von der Marke bei 13.300 Punkten, kämen die ehemaligen Widerstände bei 13.204 und 13.170 Punkten nun als neue Unterstützungen ins Spiel. Ein Rücksetzer an dieses Ausbruchsniveau könnte nochmals Einstiegsmöglichkeiten auf der Long-Seite bieten. Falle der Index allerdings auch unter 13.170 Punkte, müsse mit einem erneuten Rücklauf an die Unterstützungen bei 12.986 und 12.886 Punkten gerechnet werden. Unter 12.886 Punkten würde der DAX in den kommenden Tagen den mittelfristigen Aufwärtstrend verlassen, was einem Verkaufssignal gleichkäme. (16.12.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) spulte den vor einer Woche vorgestellten Plan perfekt ab, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der Index sei zum Start der Vorwoche am herausgearbeiteten Widerstand bei 13.170 Punkten gescheitert und in der Folge deutlich zurückgefallen. Am Dienstag habe der DAX das Abwärtsziel bei 12.886 Punkten auf den Punkt genau erreicht und ausgehend von dieser Marke wieder dynamisch gen Norden gedreht. Am Freitag sei der Index sogar auf ein neues Jahreshoch gestiegen, habe dieses aber nicht verteidigen können.