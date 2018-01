Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) steckt seit Montag, 8 Uhr, in der verdienten Konsolidierung die im besten Falle bis Mittwoch Abend andauern sollte, wie aus der Veröffentlichung "daily DAX" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickDas Mittwoch, 16 Uhr, erreichte Pullbackniveau 13.227 Punkte auf dem alten roten Abwärtstrend (13.255 Punkte) sei in vielen Fällen ausreichend. Somit könne der DAX in der Regel bald wieder Richtung 13.400/13.425 Punkte steigen. Widerstände würden heute auf dem Weg nach oben bei 13.290/13.295 und 13.335/13.340 Punkte warten. Frühestens ab 13.290/13.295 Punkten könne der DAX heute wieder auf neue Wochentiefs fallen. Stützend würden heute 13.255/13.250 und 13.210/13.200, dann erst wieder 13.150 und 13.085 Punkte wirken. Nur in der Maximalvariante eines Pullbacks erreiche der DAX noch 13.005/13.000 Punkte. Unter 12.700 Punkten gäbe es neue Verkaufssignale für Ziele bei 12.575/12.500 Punkten. (11.01.2018/ac/a/m)