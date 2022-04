Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Das "böse Erwachen" ist da, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Pullbackphase von 14.925 zu 13.600/13.388 sei weiterhin aktiv. Da gebe es wohl kaum Alternativen.



Intra day: Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gehe früh am Morgen klar abwärts bis 13.887/13.881, dann gebe es eine Reboundchance! Der DAX sei also gleich unten und steige ab 10 Uhr in vielen Universen etwas an, z.B. bis 14.113/14.158. Größere Abwärtsziele würden allesamt zwischen 13.600 und 13.388 liegen. Größeres Bild: Die Pullbackphase von 14.925 zu 13.600/13.388 sei weiterhin aktiv. Da gebe es wohl kaum Alternativen. Der DAX habe vielleicht sogar schon ein 2. Mal zu 14.925 klettern wollen, doch der US-Markt habe etwas dagegen gehabt. (25.04.2022/ac/a/m)



