Ausblick: Heute dürfte der Index erneut schwächer eröffnen. Das Korrekturziel der Marktteilnehmer sei klar definiert. Doch spätestens bei rund 12.050 Punkten sollte der Index wieder nach oben drehen.



Die Long-Szenarien: Die Cluster-Unterstützung beginne bei 12.100 Punkten und höre knapp unter der 12.050 Punkte-Marke auf. Sollte sich dort ein bullishes Muster ergeben, dürfte der Index dynamisch nach oben schießen. Die Zielzone sei weiterhin die 12.600 Punkte-Marke. Ein Anstieg über diese Hürde würde ein weiteres Kaufsignal mit Ziel 13.000 Punkte aktivieren.



Die Short-Szenarien: Die Bären hätten bislang Stärke gezeigt, doch die große Herausforderung stehe noch aus. Denn erst ein Tagesschlusskurs unter der 12.000 Punkte-Marke würde ein Verkaufssignal mit Ziel 11.800 Punkte aktivieren. (26.06.2019/ac/a/m)







Die beschriebene bearishe Kerzenkonstellation habe sich demnach weiter durchgesetzt. Im Handelsverlauf hätten die Bullen zwar versucht, die Bären auszukontern, doch die Kraft für eine Rückkehr über die 12.300 Punkte habe nicht gereicht. Das Tageshoch hätten die Marktteilnehmer bei 12.284 Punkten markiert. Da die Eröffnung und auch der Schlusskurs knapp unter der 12.230 Punkte-Marke gelegen hätten, sei eine bearishe Tageskerze bzw. ein Doji entstanden. Die Bären würden also kurzfristig weiter das Zepter in der Hand halten. Das sehr wichtige Unterstützungslevel liege vom aktuellen Kurs nur noch rund 130 Punkte entfernt.