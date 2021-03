ZITATE:



München (www.aktiencheck.de) - Was auf den ersten Blick nicht zusammenpasst, könnte noch weiter auseinanderlaufen: Wieder schlimmere deutsche Corona-Zahlen bei gleichzeitig weiter steigenden Aktienmärkten, so Robert Greil, der Chefstratege von Merck Finck."Trotz des anhaltenden Corona-Gegenwinds hat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sein Potenzial noch nicht ausgereizt", meine Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck verweist auf "das anhaltende Kräftemessen zwischen Konjunktur- und Liquiditätsoptimismus und Pandemie-Pessimismus". Greil: "So frustrierend die deutschen Entwicklungen in Sachen Covid sein mögen, so positiv bleiben die Aussichten für die wirtschaftliche Erholung." Und weiter: "Die Kombination aus der Bestätigung des extrem expansiven Liquiditätszyklus durch die Notenbanken als Basis des anhaltend unterstützenden Politikzyklus, wie ihn Bidens gigantisches Fiskalprogramm verdeutlicht, bleibt die Basis für großen Konjunkturoptimismus." Auf dieser Basis könne die nicht zuletzt liquiditätsgetriebene Aktienrallye noch eine Weile anhalten.Kommende Woche stünden vor allem die vorläufigen Einkaufsmanagerindices für März am Mittwoch im Fokus. Am selben Tag komme auch das Verbrauchervertrauen für den Euroraum, und für Deutschland würden am Donnerstag das GfK-Konsumklima sowie am Freitag das ifo-Geschäftsklima noch als weitere wichtige Stimmungsbarometer folgen.