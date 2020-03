Auf Wochensicht ergebe sich für den DAX gleichwohl ein Plus von 7,9 Prozent. Es sei der größte Wochengewinn seit Dezember 2011. Für den MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) der mittelgroßen Werte sei es am Freitag um 3,8 Prozent auf 20.618,22 Zähler nach unten gegangen.



Die Marktteilnehmer seien weiter sehr nervös, habe Experte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank gesagt. In den USA und damit in der größten Volkswirtschaft der Welt befinde sich die Coronavirus-Pandemie noch in der Beschleunigungsphase und führe zu hohen Infektionszahlen. Die schwache Wall Street spiegele dies wider und diesem Trend könne sich auch der deutsche Finanzmarkt nicht entziehen.



Die einzigen beiden Gewinner am heutigen Freitag seien die Aktien von Fresenius (ISIN DE0005785604/ WKN 578560) und der Tochter Fresenius Medical Care (ISIN DE0005785802/ WKN 578580). Bei den Anlegern sei gut angekommen, dass Deutschlands größter Klinikbetreiber Helios trotz der Corona-Krise mit Zuversicht auf die weitere Geschäftsentwicklung in diesem Jahr blicke. Es sei zwar mit negativen, aber nicht mit wesentlichen finanziellen Effekten für Helios Deutschland zu rechnen, habe die zum Bad Homburger DAX-Konzern Fresenius angehörige Gesellschaft am Freitag mitgeteilt.



Am DAX-Ende seien neben Covestro (ISIN DE0006062144/ WKN 606214) hingegen die Autowerte Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) und Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) zu finden gewesen. Belastet habe hier unter anderem, dass die US-amerikanische Ratingagentur S&P wegen der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise den Daumen für die deutschen Autobauer gesenkt habe. Dabei habe S&P bei BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) und Daimler das Rating herabgestuft und bei Volkswagen den Ausblick. Trotz des starken Wochengewinns sei es für eine breite Entwarnung angesichts der anhaltenden Corona-Krise weiter zu früh. (27.03.2020/ac/a/m)







