Ausblick: Der DAX könnte nun weiter nach unten durchrutschen und die untere Trendkanalbegrenzung im Tageschart anlaufen.



Die Short-Szenarien: Der DAX zeige mit der schwarzen Tageskerze direkt an der oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals Schwäche und könnte nun die Eröffnungskurslücke vom Vortag bei 13.844 Punkten ansteuern. Gehe es weiter tiefer, warte die zweite Kurslücke bei 13.648 Punkten. Kurslücken würden in der Regel schnell wieder geschlossen. Zu beachten sei auch die Kette von bisher tieferen Verlaufshochs, die auf einen bestehenden kurzfristigen Abwärtstrend hindeute. In der nächsten Abwärtswelle könnte der DAX daher das Verlaufstief bei 13.310 Punkten unterschreiten.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne über 14.000 Punkten nach oben ausbrechen und nehme dann Kurs auf das Verlaufshoch bei 14.026 Punkten. Darüber könnten die Bullen das Allzeithoch bei 14.131 Punkten ins Visier nehmen. (04.02.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist im Monatschart nach dem Hochlauf der Vortage erneut an der jahrelangen Widerstandslinie im Bereich von 14.000 Punkten angekommen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In den Vorjahren sei der DAX hier immer wieder nach unten abgeprallt und habe in der Folge eine langfristige Abwärtsbewegung bis zum unteren Fibonacci-Fächer im Monatschart bei aktuell etwa 11.600 Punkten eingeleitet. Auch im Tageschart befinde sich der DAX nach dem Hochlauf nun an der oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals. Das Tageshoch sei bei 13.988 Punkten erreicht worden, dann sei es wieder abwärts gegangen. Der DAX sei bei 13.933 Punkten aus dem Handel gegangen und notiere vorbörslich am frühen Donnerstagmorgen wieder tiefer im Bereich von 13.920 Punkten. Zu beachten seien die beiden unteren offenen Kurslücken.