Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die vom DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Donnerstag begonnene Erholung setzte sich zu Wochenbeginn fort, so die Analysten der Helaba.Einmal sei der Handelsstreit zwischen den USA und China von besonderem Interesse gewesen. In den Fokus seien dabei die Entwicklungen in Hongkong gerückt. US-Präsident Trump habe angemahnt, dass ein gewaltsames Vorgehen Chinas gegen die Demonstranten die Handelsgespräche schwer belasten würden. Darüber hinaus würden der Brexit, die Situation Italiens, die Krise in Argentinien (am Wochenende hätten Fitch und Standard & Poor's das Rating von "B" auf "CCC" gesenkt) und vorhandene Konjunktursorgen marktbeeinflussende Themen bleiben. Auf Basis der Vorgaben von den Übersee-Börsen werde der DAX heute wohl freundlich in den Handel starten.Die 200-Tagelinie (11.653) sei eine wichtige Marke und ihre Bedeutung werde heute intensiv diskutiert werden. Darüber hinaus wollen die Analysten der Helaba aber den Blick auf den Wochenchart richten, da sich auf dieser Zeitebene eine spannende Konstellation abzeichnet. Einerseits sei an der letzten Wochenkerze eine lange Lunte ausgebildet worden, andererseits sei der langfristige MACD unter die Nulllinie abgerutscht. Als dies letztmals im Mai/Juni 2018 der Fall gewesen sei, sei eine deutliche Abwärtsbewegung gefolgt. Eine solche sei aktuell ebenfalls möglich. Voraussetzung dafür sei, dass die massive Unterstützungszone von 11.417/11.618 durchbrochen werde. Auf diese würden eine Gann-Linie, der 200-Wochendurchschnitt, ein Retracement und eine Strukturprojektion entfallen. Die Marke von 11.030 Zählern würde dann das erste Kursziel darstellen. (20.08.2019/ac/a/m)