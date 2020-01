Ausblick: Unter der Signalmarke von 13.200 Punkten sei im DAX mit weiterer Abwärtsdynamik zu rechnen.



Die Short-Szenarien: Der DAX bleibe im regulären Handel unter der Marke von 13.200 Punkten. Dann wäre mit einem weiteren Kursrückgang bis zur psychologisch wichtigen Marke von 13.000 Punkten zu rechnen. Gelinge den Bären hier ebenfalls der Durchbruch nach unten, dürfte die Marke von 12.800 Punkten angelaufen werden. Nicht zu vergessen seien außerdem die beiden noch offenen Gaps auf der Unterseite bei 12.495 und 12.202 Punkten, die in einer längeren Abwärtsbewegung markiert werden könnten.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich erneut über die wichtige Marke von 13.200 Punkten im regulären Handel retten und sich dann über 13.200 Punkte stabilisieren. Dann wäre mit einem erneuten Hochlauf zum kleinen Widerstand bei 13.300/13.350 Punkten zu rechnen. Darüber dürften direkt 13.400 Punkte angelaufen werden. Erst über 13.400 Punkte würde sich die Lage wieder deutlich aufhellen und ein Anstieg bis zum noch offenen oberen Gap bei 13.510 Punkten erfolgen. (31.01.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist am Vortag kräftig unter Druck geraten und unter die wichtige Signalmarke von 13.200 Punkten eingebrochen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im Tagestief seien 13.118 Punkte erreicht worden, per Handelsschluss habe der DAX wieder etwas bis 13.157 Punkte hochziehen können. Damit habe die Marke von 13.200 Punkten nicht nur im Tageshandel, sondern auch per Tagesschluss durchbrochen werden können. Nachbörslich sei es aber zu einer kräftigen Erholung gekommen. Der DAX habe im späten nachbörslichen Handel bis über 13.250 Punkte ansteigen können. Damit könnte der Leitindex erneut vor einer Aufwärtskurslücke zur Börseneröffnung am Freitag stehen. Der DAX bewege sich seit November zwar leicht aufwärts, jedoch habe sich unterm Strich bisher wenig getan.