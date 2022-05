Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Dem deutschen Aktienindex DAX ist ein freundlicher Wochenauftakt mit einem Tagesplus von 1,38% gelungen, so die Analysten der Helaba.Dennoch sei festzustellen, dass der DAX in der aktuellen Phase, die von Zinserhöhungserwartungen geprägt sei, nicht recht von positiven Konjunkturdaten profitieren könne. So habe der Leitindex vom Tageshoch bei 14.217 Zählern aus und im Nachgang zu den ifo-Werten nachgegeben. Immerhin habe sich der DAX oberhalb der 55-Tagelinie (14.035) halten können und auch die technischen Indikatoren seien konstruktiv. Zudem sei die Widerstandslinie des Abwärtstrends überwunden worden. Diese würden die Analysten heute bei 14.110 lokalisieren. Allerdings drohe ein schwächerer Handelsstart wegen der Vorgaben aus Fernost und so könne noch kein grünes Licht gegeben werden. (24.05.2022/ac/a/m)