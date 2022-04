Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist seit der fulminanten Rebound-Rally zur Nackenlinie 14.815 (KLIPPE) auf dem Pullback-Pfad zu 13.600/13.400, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Wie der Index zu 13.600/13.400 komme, sei beliebig. Der DAX könne es schnell und geradlinig oder auch langsam und fies "hakenschlagend" angehen. Das Abwärtsrisiko zu 13.600/13.400 werde nur nach Tagesschluss über 15.394 (SMA200/d) aufgehoben. Der DAX habe gestern ein Zwischenziel bei ca. 14.109/14.025 erreicht. Bis zum größeren unteren Zielbereich ca. 13.600/13.400 sei es noch ein Stückchen.



DAX-Vorbörse: ca. 14.130 1) Der DAX könne heute allenfalls bis 14.200/14.210 oder 14.266 steigen, aber kaum über 14.334/14.355. 2) Nach einem kleinen Vormittagsanstieg seien demnach spätestens am Nachmittag oder am Freitag neue Wochentiefs bei ca. 14.025/14.013 zu favorisieren. 3) Einen Trendwechsel würde es nur über 14.444,44 bzw. über 14.605 geben. 4) Unter 14.000 breche der DAX scharf bis 13.682/13.600 (13.520 + 13.388) ein, um dann wieder für mehrere 100 Punkte zu steigen. 5) Der VDAX NEW sei gestern und vorgestern wieder deutlich angestiegen, auf nunmehr 31,2%. Das mindert DAX-Anstiegschancen, begünstigt DAX Abwärtsrisiken, so die BNP Paribas. (07.04.2022/ac/a/m)



