Ausblick: Das bisherige Allzeithoch habe der DAX Mitte Juni bei 15.802 Punkten erreicht. Dieses Kursniveau dürfte der Index in der heutigen Session übertrumpfen, falls der Kaufdruckkonstant hoch bleibe. Ob ein Tagesschlusskurs über 15.800 Punkte jedoch klappe, stehe noch in den Sternen.



Die Long-Szenarien: Ein Tagesschlusskurs über 15.800 Punkte dürfte den Weg auf die runde 16.000 Punkte-Marke ebnen. Auf diesem Kursniveau würde die Luft aber kurzfristig extrem dünn. Aber Verkaufssignale lägen seit Wochen nicht vor.



Die Short-Szenarien: Ein Tagesschlusskurs unter 15.300 Punkte dürfte den "Bull-Run" beenden. Das Korrekturpotenzial wäre in diesem Fall allerdings zunächst auf die 15.000 Punkte-Marke beschränkt. Anschließend dürfte eine Pullback-Bewegung nach oben erfolgen. Ein weiteres Verkaufssignal würde nach einem Rückfall auf Tagesbasis unter die runde 15.000 Punkte-Marke entstehen. (30.06.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) startete am Montagrecht unspektakulär in die neue Handelswoche, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Gestern hätten sich die Bullen jedoch wieder von ihrer besten Seite gezeigt, denn der DAX habe nach Eröffnung direkt nach oben durchziehen können und im Tagesverlauf bei 15.752 Punkten das Tageshoch markiert. Das Tagestief habe kurz nach Handelsstart bei 15.555 Punkten gelegen. Somit habe der Index im Handelsverlauf in der Spitze fast exakt 200 Punkte zulegen können. Für einen Tagesschlusskurs über der 15.700 Punkte-Marke habe es allerdings nicht gereicht. Zur Schlussglocke habe der DAX bei 15.690 Punkten notiert.