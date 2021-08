Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im DAX weiterhin intakt. Der Index notiere im Tageschart über dem wichtigen 10er EMA und deute damit kurzfristig eher weiter steigende Notierungen an.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne den Bullenlauf vom Vortag weiter fortsetzen und auch am heutigen Freitag weiter ansteigen. Dabei könnten die Bullen den steigenden Trendkanal im Tageschart zurückerobern. Könne dieser dann verteidigt werden, wäre mit steigenden Kursen bis zur runden Marke von 16.000 Punkten zu rechnen. Im Fokus stehe weiterhin der Fibonacci-Fächer im Monatschart und ob dem DAX dann hier ein nachhaltiger Durchbruch nach oben gelinge.



Die Short-Szenarien: Der DAX pralle an der unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart und am Fibonacci-Fächer im Monatschart wieder nach unten ab und laufe zunächst den 10er EMA bei 15.747 Punkten an. Würden die Bären nach unten durchbrechen, wäre mit einem Rücklauf zum 50er EMA im Tageschart bei 15.570 Punkten zu rechnen, der bisher eine solide Unterstützung gebildet habe. (13.08.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte die Aufwärtsdynamik der Vortage auch am Donnerstag weiter fortsetzen und dabei mit 15.964 Punkten ein neues Allzeithoch markieren, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Damit befinde sich der Index nun im Tageschart erneut direkt im Bereich der unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals. Pralle der DAX hier wieder nach unten ab oder gelinge den Bullen ein Durchbruch nach oben in den steigenden Trendkanal? Im Monatschart befinde sich der Index direkt am Fibonacci-Fächer, wo er in den Vormonaten immer wieder nach unten abgeprallt sei. Dieser Fibonacci-Fächer bilde einen massiven Widerstand und könnte den Bullen Einhalt gebieten.