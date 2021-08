Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im DAX kurzfristig klar intakt, mittelfristig befinde sich der Index in einer Seitwärtsbewegung.



Die Short-Szenarien: Der DAX pralle erneut am oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart nach unten ab und bilde wie bereits in den Vormonaten das Monatshoch am Fibonacci-Fächer aus. Ein deutliches Schwächesignal würde mit einem Kursrutsch unter den 10er EMA im Tageschart entstehen. In diesem Fall wäre mit einem weiteren Rücklauf zum 50er EMA im Tageschart zu rechnen. Werde auch der 50er EMA vom DAX aufgegeben, wäre mit einem weiteren Kursrückgang zur Unterstützung bei 15.300 Punkten zu rechnen. Gehe es tiefer, wäre das Verlaufstief bei 15.048 Punkten das nächste Anlaufziel.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich weiterhin über dem 10er EMA halten und die Aufwärtsdynamik der Vortage fortsetzen. Gelinge den Bullen auch der Durchbruch über den Fibonacci-Fächer im Monatschart, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zur runden Marke von 16.000 Punkten zu rechnen. (12.08.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte am Vortag weiter hochziehen und bei 15.887 Punkten ein neues Allzeithoch bilden, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Ein weiterer Anstieg sei bisher vom oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart im Bereich von 15.900 Punkten blockiert worden. In den vergangenen Monaten habe der DAX im jeweiligen Monatshoch bis zum Fibonacci-Fächer hochziehen können, habe dann aber wieder abgegeben. Ein Durchbruch über den Fibonnacci-Fächer sei dem Index bisher nicht gelungen. Auch am Vortag sei der DAX wieder deutlich vom Tageshoch zurückgekommen und bei 15.826 Punkten aus dem Handel gegangen; dabei weiterhin unter dem steigenden Trendkanal im Tageschart, allerdings auch über dem 10er EMA, was ein Stärkesignal für den weiteren kurzfristigen Verlauf sei.