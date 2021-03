Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im DAX klar intakt, allerdings sei der DAX auch total überhitzt.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Aufwärtsdynamik der Vortage weiter fortsetzen und nehme Kurs auf die Marke von 15.100 Punkten. Solange der DAX über dem 10er EMA notiere, sei kurzfristig ohnehin von weiter steigenden Kursen auszugehen.



Die Short-Szenarien: Der DAX sei nach dem vorherigen Kursanstieg überkauft und die beiden nahen Gaps auf der Unterseite könnten geschlossen werden. Im Tageschart sei zudem zu sehen, dass der DAX an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals angekommen sei. Pralle der DAX hiernach unten ab, wäre mit einem Rücklauf bis in den Bereich des 10er EMA bei aktuell 14.712 Punkten zu rechnen. Gehe es tiefer, könnte das noch offene Gap bei 14.621 Punkten geschlossen werden. (31.03.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX kennt derzeit nur eine Richtung: die nach oben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Seit dem Verlaufstief bei 13.673 Punkten vom 26.Februar gehe es im deutschen Leitindex fast ohne Unterbrechung bergauf. Kleine Abwärtskorrekturen würden dabei bisher bereits im Bereich des 10er EMA auslaufen, was auf die Stärke im DAX hinweise. Und in den vergangenen Handelstagen habe der DAX noch an Tempo zugelegt und mehrmals mit einem Aufwärtsgap eröffnet. Aktuell habe der DAX bei 14.621 und 14.845 Punkten zwei nahe Gaps auf der Unterseite offen. Gaps würden in der Regel schnell wieder geschlossen, aber am Vortag sei der DAX direkt weiter angestiegen und erstmals in seiner Geschichte über der Marke von 15.000 Punkten bei 15.008 Punkten aus dem Handel gegangen. Das Tageshoch habe zuvor bei 15.029 Punkten gelegen.