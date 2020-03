Ausblick: Beim DAX würden derzeit alle Dämme brechen. Der Index dürfte in den kommenden Wochen und möglicherweise Monaten weiter nachgeben. Nur ein Auslaufen der Coronavirus-Epidemie könnte den Kursverfall wohl stoppen. Aktuell sei aber leider mit einer Ausweitung zu rechnen.



Die Short-Szenarien: Der DAX sei am Vortag bei 10.438 Punkten aus dem regulären Handel gegangen. Die nächste Anlaufmarke wäre unter 10.400 Punkte die runde Marke von 10.000 Punkten. Unter 10.000 Punkte dürfte sich neuer Verkaufsdruck entwickeln und die massive Unterstützung bei 9.340 Punkten angelaufen werden. Langfristig könnten 8.000 und 6.500 Punkte folgen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich über 10.000 Punkten fangen und sich hier nach dem Kursrutsch stabilisieren. Dann wäre eine Gegenbewegung der Bullen bis zur Marke von 10.400 Punkten möglich. (12.03.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich aufgrund der Coronavirus-Pandemie und dem Ölkrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland weiter im freien Fall, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Konjunkturdaten, Unternehmensergebnisse und Bilanzen würden aktuell eine sehr untergeordnete Rolle spielen. Der DAX sei seit seinem Verlaufshoch am 17. Februar bei 13.795 Punkten am Vortag im Tagestief auf 10.390 Punkte gefallen - ein Kurseinbruch um 3.405 Punkte in nur 25 Tagen. Auf der Oberseite würden sich zudem zahlreiche große Gaps befinden. Am Vortag sei der DAX bei 10.438 Punkten aus dem Handel gegangen. Doch eine Stabilisierung sei nicht in Sicht. Am frühen Donnerstagmorgen zeige sich der DAX im außerbörslichen Handel erneut mit einem Kurseinbruch bei 9.960 Punkten. Und damit erstmals seit Sommer 2016 wieder unter der Marke von 10.000 Punkten.