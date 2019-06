Paris (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat gestern ganztägig eine Flagge ausgebildet, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickHeute Morgen stünden neue Wochenhochs an, d. h., der DAX beginne sprunghaft höher und erreiche das bisherige Wochenhoch bei 12358. Steige der DAX über 12.358, so könne er theoretisch herleitbare Ziele ansteuern bei 12.375, 12.413 (partielles Rest-Gap), 12.435/12.450 (bisheriges Jahreshoch) sowie 12.594 (100 % Ziel). Bleibe der DAX bei 12.358 stecken, so könne er seine Kurslücke bei 12.309 schließen und sich dann neu orientieren. (20.06.2019/ac/a/d)