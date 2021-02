Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Zürich (www.aktiencheck.de) - Mit dem Ausbruch über den Widerstand bzw. die frühere Rekordmarke bei 13.795 Punkten bildete der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) Ende Dezember ein Kaufsignal aus und startete den letzten Teil einer im November begonnenen Kaufwelle, die in der Spitze auf den neuen Höchststand bei 14.131 Punkten führte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.



Dort habe allerdings eine Korrektur eingesetzt, die den Index wieder unter die alte Höchstmarke und an den Bereich um 13.600 Punkte gedrückt habe. Nach dem Bruch der steilen kurzfristigen Aufwärtstrendlinie sei es zu einer weiteren Verkaufswelle gekommen, die bis unter den Support bei 13.460 Punkte gereicht habe. Doch mit der Rückeroberung der Marke habe ein Konter der Käuferseite eingesetzt, der den DAX zuletzt wieder in die unmittelbare Nähe des neuen Rekordhochs geführt habe.



Der Rally müssten jetzt Taten folgen: Um ein großes bärisches Doppeltop zu vermeiden, sollte der DAX jetzt über das Rekordhoch ausbrechen. Die Long-Szenarien: Ein Anstieg über 14.131 Punkte dürfte direkt zu Zugewinnen bis 14.280 Punkte führen können. Darüber wäre ein Anstieg bis 14.380 Punkte denkbar. An dieser Stelle sei mit einem Rücklauf an das aktuelle Hoch zu rechnen, ehe sich der Aufwärtstrend fortsetzen könnte. Oberhalb von 14.380 Punkten läge das nächste Ziel bei 14.470 Punkten. Die Short-Szenarien: Würden die Bullen zunächst an der 14.131 Punkte-Marke Scheitern, könnte eine Korrektur bis 13.795 Punkte zurückführen. Dort sollten die Käufer den nächsten Ausbruchsversuch angehen. Werde die Marke dagegen unterschritten, würde die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Abwärtswelle bis zur Unterstützung bei 13.460 Punkten enorm steigen. (08.02.2021/ac/a/m)



