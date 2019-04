Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Seit einigen Tagen geht dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) die Schwungkraft verloren, so die Analysten der Helaba.



Einerseits sei dies im Zuge eines sehr steilen Anstiegs durchaus normal, andererseits drohe der Index damit an der richtungsweisenden Widerstandsmarke von 12.329 Zählern (61,8%-Retracement der Bezugspunkte 10.279 und 13.596), zumindest vorerst zu scheitern. Am Freitag habe der DAX bei 12.315,18 Punkten (+0,27%) den Handel beendet. Längere Zeit habe es in Sachen Italien nur wenige Nachrichten gegeben. Dies habe sich am Freitag nach Börsenschluss geändert. Die Rating Agentur Standard & Poor's habe eine Herabstufung des Landes geprüft und sei zu dem Ergebnis gekommen die Bonitätsnote des Landes nicht zu verändern. Der Ausblick für das Rating sei negativ. Die Ratingagentur habe die häufigen Regierungswechsel ebenso wie die Wirtschaftspolitik bemängelt. Letztgenannte würde zu mehr Starrheit auf dem Arbeitsmarkt führen, habe es geheißen. In dieser Woche würden am Dienstag die Gespräche im Zollstreit zwischen den USA und China fortgesetzt. Zuletzt hätten sich Hoffnungen breitgemacht, dass eine Lösung des Streits in greifbare Nähe rücken könnte.



Nachdem es dem DAX gelungen sei, an neun aufeinanderfolgenden Handelstagen höhere Hochs zu generieren, habe diese Serie am Donnerstag mit einer Abwärtskerze ("bearish harami") geendet, auf welche am Freitag ein "spinning top" gefolgt sei. Insgesamt habe sich eine Abschwächung des Momentums bereits zuvor abgezeichnet, allerdings halte sich der Abgabedruck bisher in Grenzen. Dies könnte sich jedoch in Kürze ändern, sofern weitere Versuche des deutschen Leitindex scheitern würden, das oben erwähnte Retracement nachhaltig zu überwinden. Auf der Unterseite sei bei 12.297 (Fibonacci-Level) ein erster, tragfähiger Support zu finden. Weitere Unterstützungen würden sich bei 12.232, 12.185 und 12.169 Punkten definieren lassen. Nachhaltig würde sich das Chartbild jedoch erst mit einem Rutsch unter die Zone von 11.972/11.936 Zählern eintrüben. (29.04.2019/ac/a/m)

