Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Während an der Wall Street immer neue Rekordmarken erreicht werden, kommt der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nicht richtig in Schwung, so die Analysten der Helaba.



Der weiterhin über der 1,24er Marke notierende Euro belaste das Sentiment, nennenswerte, positive Impulse blieben zuletzt Mangelware. Insofern überrasche es nicht, dass aus charttechnischer Sicht die Schwächeanzeichen zunehmen würden. Bleibe zu hoffen, dass die in dieser Woche anstehenden Quartalsberichte für etwas Rückenwind sorgen würden.



Dass es am Freitag, nach den Kursverlusten der Vortage nicht zu einer deutlicheren Gegenreaktion gekommen sei, verdeutliche die ohnehin bereits sichtbaren Schwächeanzeichen nochmals. Bereits seit Mitte Dezember verharre der ADX unterhalb der 20er Marke, dies sei alles andere als idealtypisch für eine Phase, in welcher neue Rekordwerte erreicht würden. Ohnehin hätten seit geraumer Zeit negative Divergenzen beobachtet werden können. Erste Trendfolger wie der DMI seien in den Short-Modus gewechselt, die 55-Tagelinie habe die zuvor steigende Tendenz verlassen. Zudem würden mittlerweile 43 Prozent der DAX-Komponenten unterhalb des genannten Durchschnitts notieren. Zweifelsohne eine recht hohe Zahl bezogen auf den Indexstand. (29.01.2018/ac/a/m)