Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auf Monatsbasis steht beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ein "bearish engulfing" zu Buche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dieses negative Candlestickmuster dokumentiere einerseits das Scheitern an dem Barrierenbündel aus der 38-Monats-Linie (akt. bei 5.567 Punkten), dem Haussetrend seit März 2009 (akt. bei 5.586 Punkten) sowie der Nackenzone der Schulter-Kopf-Schulter-Umkehr aus dem vergangenen Jahr (rd. 5.600 Punkte). Andererseits sorge der Schwächeanfall im Wonnemonat Mai für einen Rückfall in den alten Abwärtstrend seit Januar 2018 (akt. bei 5.249 Punkten). In der Summe dürfte die Erholung der letzten Monate ausgelaufen sein, zumal die technische Aufwärtsreaktion übergeordnet letztlich als Pullback an die Nackenzone der Toppbildung des letzten Jahres interpretiert werden müsse. Aus Investorensicht sollte es deshalb in den Sommermonaten vor allem um den Erhalt des eingesetzten Kapitals gehen; besonders, wenn die Hochs des Jahres 2014 bei knapp 5.200 Punkten auch noch unterschritten würden. (03.06.2019/ac/a/m)

