Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat sich auch am Freitag weiter abgeschwächt. Einerseits spielte der kleine Verfall an der Eurex eine Rolle, andererseits belastete die Richtung 3% steigende, zehnjährige US-Rendite das Sentiment nachhaltig, so die Analysten der Helaba.Nicht zuletzt deshalb habe auch der V-DAX ( ISIN DE000A0DMX99 WKN A0DMX9 ) wieder moderat angezogen. Deutliche Kursausschläge hätten bei den Commodities festgestellt werden können, auch die so genannten "sicheren Häfen" wie der Japanische Yen, der Schweizer Franken und Mienenwerte seien gesucht gewesen. Insgesamt spreche dies für die These, dass derzeit Anpassungen an der Portfoliostruktur vorgenommen würden. In dieser Woche setze sich die Quartalsberichtssaison in den USA fort.Die Wendeformation beim DAX nehme immer konkretere Formen an. Auf eine lange weiße Kerze seien eine High Wave Candle sowie zwei weitere Abwärtskerzen gefolgt. Zudem sei bei 12.640 Zählern ein so genanntes Fractal High ausgebildet worden. Dieses habe für den weiteren Verlauf eine massive Widerstandsmarke dargestellt. Knapp oberhalb verlaufe die vielbeachtete 200-Tagelinie (SMA - 12.662) sowie eine 144er Tenkan Linie (12.661). Die zuletzt fehlende Bewegungsdynamik auf der Oberseite und deutlich anziehende Handelsumsätze bei fallenden Kursen sowie Richtung Süden kippende Indikatoren würden für ein nahes Ende der Erholung sprechen. Ein erster beachtenswerter Support finde sich in Form des 200-Tage-EMA bei 12.524 Zählern. Weitere Unterstützungen würden sich bei 12.504, 12.482, 12.455, 12.427, 12.321 und 12.242 Zählern definieren lassen. (23.04.2018/ac/a/m)