Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Den Monatsultimo möchten wir nutzen, um den langfristigen DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Chartverlauf auf Monatsbasis wieder einmal unter die Lupe zu nehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Ausgehend vom März-Tief bei 12.439 Punkten sei es bei den deutschen Standardwerten zu einer dynamischen Erholung gekommen. Diese sei auch notwendig gewesen, denn damit habe auf Schlusskursbasis ein Rückfall unter die alte Ausbruchszone zwischen 13.800 und 13.500 Punkten vermieden werden können. Die markante Lunte der damaligen Monatskerze unterstreiche die Relevanz der angeführten Unterstützungszone. Interessanterweise sei auch das aktuelle Monatstief (13.566 Punkte) in diesem Dunstkreis ausgeprägt worden. Gleichzeitig sei es im April zu einer Marktberuhigung gekommen, sodass ein sog. Innenstab zu Buche stehe. Die monatliche Schwankungsbreite sei also innerhalb des Pendants vom Vormonat verblieben. Beide Phänomene würden nochmals die Bedeutung der o. g. Schlüsselhaltezone unterstreichen. Einen Rückfall unter diese Signalmarken gelte es also unverändert zu verhindern, zumal der trendfolgende MACD auf historisch hohem Niveau weiterhin zur Vorsicht mahne. Ein Anstieg über das jüngste Monatshoch bei 14.603 Punkten würde indes den diskutierten "inside month" nach oben auflösen und somit für ein wichtiges Entspannungssignal sorgen. (02.05.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



