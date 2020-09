Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Phasenweise gelang es dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Mittwoch, etwas Boden gutzumachen, berichten die Analysten der Helaba.



Die zwischenzeitliche Anstiegsbewegung habe den deutschen Leitindex im Tageshoch bis auf 12.830 Zähler und damit in einen massiven Widerstandsbereich geführt. Aus technischer Sicht bedeutsamer sei jedoch, dass der 55-Tagedurchschnitt nicht mehr erreicht worden sei. Dieser werde häufig zur Beurteilung des Mittelfristtrends herangezogen. Da der Rutsch unter die Durchschnittslinie durch mehrfach darunterliegende Schlusskurse bestätigt worden sei, müsse von einem Richtungswechsel in diesem Zeitfenster ausgegangen werden. Die strukturelle Konstellation bei den DAX-Werten, knapp 70 Prozent der Titel würden einen negativen Mittelfristtrend aufweisen, untermauere diese These.



Trotz der zwischenzeitlichen Erholung (12.505/12.830) bleibe der DAX insgesamt angeschlagen. Aus technischer Sicht würden kurzfristig die Risiken überwiegen. Im Sinne einer möglichen, negativen Fortsetzungsformation könnten Test der Supports bei 12.452, 12.410 (100-Tagelinie), 12.317 (200-Tage-EMA), und 12.194 (200-Tagelinie) nicht ausgeschlossen werden. Neben der erwähnten Konstellation gelte es auch, die weiteren Entwicklungen bei den Corona-Neuinfektionszahlen im Auge zu behalten. Beispielsweise seien die Restriktionen in Großbritannien wieder verschärft worden. Der britische Außenminister habe auch nicht ausschließen wollen, dass es zu einem neuerlichen Lockdown kommen könnte. Darüber hinaus bestehe die Gefahr, dass die Korrektur bei den US-Technologiewerten noch nicht abgeschlossen sei. (24.09.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >