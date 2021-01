Paris (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) befindet sich nach dem Monatsschlussanstieg über 13.600 in einer neuen mittelfristigen Ausbruchsphase, erstmals seit Januar 2018, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickIntraday sei ein zweiter DAX-Anstieg auf 14.000 nahezu Pflicht. Auch 14.050/14.057 lägen als Ziele in der Luft, selbst wenn der DAX seit zwei Tagen in einer bärischen Flagge wäre. Vorbörslich habe der FDAX 14.000 bereits erreicht. Das sei aus zweierlei Gründen eine kritische Marke. Einerseits sei es die Position des 61,8 %-Widerstands-Retracements, andererseits könne es das Ende einer möglichen Flagge bedeuten, denn das erste Anstiegshoch sei nun der Mindestbestimmung gemäß ein zweites Mal erreicht und leicht überboten worden. (14.01.2021/ac/a/m)