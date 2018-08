Ausblick: Die Handelsspanne beim DAX verenge sich weiter. In Kürze sollte ein dynamischer Ausbruch erfolgen.



Die Short-Szenarien: Falle der Index unter 12.316 Punkte zurück, hätten die Bären den Richtungskampf gewonnen und dürften den Index zunächst bis 12.256 Punkte abverkaufen. Darunter käme es zu einem Angriff auf die zentrale Unterstützungszone von 12.104 bis 12.120 Punkte. Dort könnten die Bullen eine weitere Erholung starten. Allerdings dürfte dieser Bereich im Anschluss unterschritten und damit der Weg für einen Kursrutsch bis 11.850 und 11.726 Punkte geebnet werden.



Die Long-Szenarien: Gelinge es der Käuferseite dagegen, das Zwischenhoch bei 12.438 Punkten zu durchbrechen, warte im Bereich von 12.470 Punkten und bei 12.503 Punkte weitere Hürden, die es zu meistern gelte. Erst bei Kursen oberhalb von 12.503 Punkten wäre der Index aus der unmittelbaren Gefahrenzone und könnte bis 12.640 Punkte steigen. (24.08.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX brach Anfang August nach dem Unterschreiten der Unterstützung bei 12.503 Punkten ein weiteres Mal an die Supportzone bei 12.104 Punkten ein, konnte dort jedoch einen kurzfristigen Boden ausbilden und sich wieder über die Hürde bei 12.256 Punkten zurückarbeiten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In einer geradlinigen Aufwärtsbewegung sei der Index zunächst an den Widerstand bei 12.390 Punkten gestiegen, ohne ihn jedoch entscheidend überwinden zu können. Seit Dienstag dieser Woche oszilliere der Wert in einer schmalen Handelsspanne zwischen dem Korrekturtief bei 12.316 Punkten und dem Zwischenhoch bei 12.438 Punkten, ohne dass es zu einer Auflösung der Range gekommen wäre.