Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX-Crash hat einen Umfang von -25% erreicht, was im oberen Mittelfeld der letzten sechs Kurzzeiteinbrüche einzuordnen ist, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Noch größere Crashausdehnungen habe es 2008 und 2001 mit -32% bzw. -35% in kurzer Zeit gegeben (10-15 Handelstage). Der Anstieg der letzten Stunden sei nur eine korrektive Flagge gewesen. Das weise auf zeitnah anstehende weitere FDAX-Tiefs hin.



Es gebe zwei untere DAX-Ziele in dieser Phase, DAX 10.279 und DAX 8.700! Die BNP Paribas gestehe dem DAX zu, dass der XETRA DAX das Tief 10.279 abarbeite, es dann aber schlussendlich vorerst nicht per Tagesschluss unterbiete. Der Anstieg der letzten Stunden sei nur eine korrektive Flagge gewesen. Entweder würden direkt neue DAX-Tiefs bei 12.079-x erscheinen oder der FDAX dehne die Flagge zuvor noch ein paar Stunden aus, z.B. mit Anstiegen von 10.414 bis 10.722 (IKH/h1), manchmal sogar bis 11.050/11.450. (11.03.2020/ac/a/m)



