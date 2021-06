Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Den Schwächeanfall vom vergangenen Freitag hat der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sehr gut weggesteckt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die Stabilisierung auf Basis der 50-Tages-Linie (akt. bei 15.398 Punkten) sowie die Rückeroberung der horizontalen Marken bei 15.500 Punkten würden dabei wichtige Argumente liefern. Das zuletzt genannte Level bilde nicht nur das obere Ende der Schiebezone der letzten Wochen, sondern besitze auch aus Sicht der Point & Figure-Charts einen signalgebenden Charakter. Auf der Oberseite definiere das bisherige Allzeithoch bei 15.803 Punkten das nächste Anlaufziel, zumal der Nasdaq 100® gestern einen neuen Rekordstand (14.288 Punkte) habe verbuchen können. Auf der anderen Seite könnten auch die Bären eine Reihe an Argumenten für sich in Anspruch nehmen. Neben einem saisonal herausfordernden 3. Quartal mit zyklischem Gegenwind hätten die Analysten in den letzten Tagen die Ausstiegssignale des MACD auf historisch hohen Niveaus für verschiedene Indices (z.B. DAX®, Dow Jones®, S&P 500®) betont. Allerdings erfordere eine ernsthafte Korrektur auch immer ein entsprechendes Preissignal. Deshalb biete sich die oben genannte Glättungslinie als Stopp-Loss an, denn ein Abgleiten unter den 50-Tages-Durchschnitt könnte tatsächlich den Grundstein für eine nennenswerte Atempause legen. (23.06.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >