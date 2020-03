In dieser Woche werde Corona erneut den Ton angeben. Sollte sich der leichte Trend, dass sich die Infektions- und Todesfallzahlen in China abschwächen würden, fortsetzen und es auch außerhalb Chinas zu einer moderaten Entwicklung komme, wäre die Basis für eine temporäre Erholung des Marktes vorhanden. Im weiteren Wochenverlauf würden aber auch die mit Spannung erwarteten Konjunkturdaten, beispielsweise die US-Arbeitsmarktdaten, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Auch der US-Präsidentschaftswahlkampf werde am "Super Tuesday" seine Schatten vorauswerfen.



Nachdem der DAX in der vergangenen Woche reihenweise sehr markante Unterstützungsmarken und verschiedene gleitende Durchschnitte durchbrochen habe, gebe es auch charttechnischer Sicht wenig Positives zu berichten. Zumal sowohl der 200-Tage- als auch der 200-Wochendurchschnitt durchbrochen worden sei. Bemerkenswert sei auch, das erstgenannter Average seine zuvor steigende Tendenz verlassen habe und damit die Bestätigung für einen Richtungswechsel des längerfristigen Trends vorliege. Insgesamt zeige die seit dem 20. Februar etablierte Abwärtsbewegung, dass es sich lohne, Auffälligkeiten seitens der Indikatoren in die Beurteilung einfließen zu lassen. Eine besonders große Diskrepanz habe insbesondere zwischen dem Kursanstieg des DAX und dem extrem niedrigen Wert des ADX, sowohl auf Tages- als auch auf Wochenbasis, vorgelegen.



Seit geraumer Zeit kippende Indikatoren, negative Divergenzen und Strukturschwächen bei den DAX-Komponenten könnten ebenfalls angeführt werden. Der am Freitag ausgebildete "long legged Doji" sowie die positive Divergenz beim CCI würden kurzfristig Raum für eine Erholungsbewegung eröffnen. Widerstände würden sich bei 12.015, 12.084, 12.163 und 12.208 Zählern finden. (02.03.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die immer deutlich zu Tage tretenden Sorgen um die wirtschaftlichen Folgen durch den Coronavirus sorgten in der vergangenen Woche zu einem sehr deutlich ausgeprägten Kursverlust am hiesigen, aber auch an den weltweiten Aktienmärkten, berichten die Analysten der Helaba.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe mit einem Abschlag in Höhe von 12,44 Prozent auf 11.890,35 Zähler den größten Wochenverlust seit der Finanzkrise im Jahr 2009 verbucht. Der Dow (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe am Donnerstag den größten Intraday-Kursrutsch aller Zeiten hinnehmen müssen. Angesichts der großen Dynamik, mit welcher die Kursabschläge vollzogen würden, liege die Vermutung nahe, dass die Märkte wohl zu lange zu sorglos mit den Corona-Gefahren umgegangen seien. Auch sollten die Auswirkungen, welche im Zusammenhang mit dem Handelsstreit zwischen den USA und China bereits vor dem Virusausbruch augenscheinlich geworden seien, nicht vergessen werden.