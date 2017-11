Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Vorgestern endete beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) die Serie von sechs roten Tageskerzen in Folge, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Im Anschluss an einen echten Stresstest der Haltezone aus dem ehemaligen Rekordhoch bei 12.952 Punkten und den verschiedenen Tiefs bei gut 12.900 Punkten habe der ausgeprägte "Hammer" für einen Hoffnungsschimmer gesorgt. Gestern sei ein weiterer gefolgt, denn auf das Mini-Abwärtsgap vom Vortag (13.000 zu 12.996 Punkte) sei gestern unmittelbar eine Aufwärtskurslücke bei 12.996/13.008 Punkten gefolgt. In der Summe entstehe eine idealtypische Inselumkehr - eine gleichermaßen seltene wie markante Trendwendeformation. Da auch die 38-Tage-Linie (akt. bei 13.034 Punkten) zurückerobert worden sei, dürften die deutschen Standardwerte ihre Atempause abgeschlossen haben und die Zeichen stünden insgesamt auf "Erholung".



Begünstigt werde eine Aufwärtsreaktion durch die freundlichen Kurzfristindikatoren. So hätten sowohl der RSI als auch der MACD im Stundenbereich jeweils Bodenbildungen abgeschlossen. Ein erstes Ziel definiere dabei die 200-Stunden-Linie (akt. bei 13.168 Punkten). Um die beschriebene Steilvorlage nicht zu gefährden, sollte der DAX die angeführten Kurslücken nicht mehr schließen. Ein Stopp auf dieser Basis gewährleiste darüber hinaus ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis. (17.11.2017/ac/a/m)