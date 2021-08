Zürich (www.aktiencheck.de) - DAX: Kursrutsch unter 10er-EMA? ChartanalyseDer Grund dafür sei der obere Fibonacci-Fächer im Monatschart im Bereich von aktuell 16.000 Punkten für August. In den vergangenen Monaten habe der DAX das jeweilige Monatshoch direkt im Bereich dieses Fibonacci-Fächers ausgebildet und sei dann wieder nach unten abgeprallt. Ein bearishes Signal sei dabei zudem mit dem Kursrutsch aus dem steigenden Trendkanal im Juli entstanden. Dieser Trendkanal habe bisher nicht zurückerobert werden können. Seit dem Verlaufstief bei 15.621 Punkten befinde sich der DAX auch in einer Aufwärtskorrektur, da der 10er-EMA bisher nicht nachhaltig habe überwunden werden können. Die drei bearishen Vortageskerzen würden bereits vor einem neuen Kursrückgang warnen.Ausblick: Der DAX bewege sich in dünner Luft am Fibonacci-Fächer im Monatschart und könnte hier wieder nach unten abprallen. Die Short-Szenarien: Der DAX rutsche erneut unter den 10er-EMA und nehme dabei Kurs auf den 50er-EMA. Dieser könnte dem Abwärtstrend folgend dann unterschritten und damit ein weiteres Schwächesignal generiert werden. Die nächste Anlaufmarke wäre dann die Unterstützung bei 15.450 Punkten. Gehe es weiter tiefer, wäre mit einem Rücklauf bis zur Unterstützung bei 15.300 Punkten zu rechnen. Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich über dem 10er-EMA halten und weiter ansteigen. Gelinge dann ein Durchbruch über den Widerstand bei 15.940 Punkten, wäre mit einem Hochlauf bis zum Allzeithoch bei 16.030 Punkten zu rechnen. Darüber könnte erneut die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei aktuell 16.080 Punkten angelaufen werden. (26.08.2021/ac/a/m)