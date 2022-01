Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im DAX klar intakt, allerdings befinde sich der DAX aktuell in einer Abwärtskorrektur.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Abwärtskorrektur im Bereich des 10er EMA beenden und von hier erneut ansteigen. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Widerstand um 16.150/16.200 Punkte. Gelinge dem DAX hier ein Durchbruch nach oben, wäre ein weiterer Hochlauf bis zum Allzeithoch bei 16.290 Punkten zu erwarten. Darüber blockiere aber weiterhin der obere Fibonacci-Fächer im Monatschart im Bereich von 16.300 Punkten. Komme es hier zu einem Durchbruch nach oben, würde ein langfristiges Stärkesignal generiert werden.



Die Short-Szenarien: Der DAX setze die Abwärtsdynamik vom Vortag weiter fort und falle auch unter den 10er EMA. In der Folge wäre ein Rücklauf bis zum 50er EMA zu erwarten. Würden die Bären hier ebenfalls nach unten durchbrechen, wäre mit einem erneuten Kursrutsch bis zur steigenden Unterstützungslinie zu rechnen. (07.01.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) konnte seit dem Verlaufstief bei 15.060 Punkten an der steigenden Unterstützungslinie im Tageschart kräftig ansteigen und unter der Ausbildung mehrerer Aufwärtskurslücken bis 16.285 Punkte ansteigen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Damit sei das Allzeithoch bei 16.290 Punkten nur knapp verfehlt worden. Zugleich sei es zu einer bullishen Überschneidung des 10er EMA über den 50er EMA gekommen. Ein Stärkesignal, was auch eher weiter steigende Kurse hindeute. Ab dem Verlaufshoch bei 16.285 Punkten habe der DAX am Vortag eine Abwärtskorrektur eingeleitet, die im Tagestief 15.988 Punkte erreicht habe. Allerdings habe der wichtige 10er EMA bei 15.952 Punkten verteidigt werden können. Solange der DAX über dem 10er EMA im Tageschart notiere, zeige der DAX weiter Stärke an.