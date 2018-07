Der Dow Jones habe den Handel mit 25.058,12 Punkten beendet. Der NASDAQ 100 habe zum Handelsschluss bei 7.350,23 Punkten notiert und der neue Rekordstand betrage 7.418,43 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 habe mit 2.801,83 Punkten geschlossen und der Euro nach US-Börsenschluss bei 1,1724 US-Dollar notiert.



Eine Feinunze Gold sei am Spotmarkt für 1.229,53 US-Dollar zu haben gewesen und Rohöl der Nordseesorte Brent habe zum US-Handelsschluss im September-Kontrakt 73,07 US-Dollar pro Fass gekostet. Der Euro-Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) habe am Donnerstag an der EUREX mit 162,46 Zählern geschlossen.



Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen liege aktuell bei 0,37 Prozent. Der Spread zwischen zehnjährigen deutschen Bunds und zehnjährigen US-Staatsanleihen (2,89 Prozent Rendite) liege derzeit bei 252 Basispunkten. Die Bundesfinanzagentur begebe am 23. Juli 2018, im Rahmen einer Aufstockung, Geldmarktinstrumente (Bubill) mit einer sechsmonatigen Laufzeit und einem Volumen von 2,0 Mrd. EUR sowie Kapitalmarktinstrumente (Bobl) mit einer fünfjährigen Laufzeit und einem Volumen von 4,0 Mrd. EUR.



NASDAQ100 werde überwiegend von den großen 5 angetrieben



"Der NASDAQ100 glänzt in 2018 mit über 15 Prozent Performance", so Dirk Friczewsky, Finanzanalyst für LYNX Broker. "Die Gesamtperformance wird allerdings zu einem großen Teil von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL), Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN), Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT), Facebook (ISIN US30303M1027 / WKN A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) und Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) erzeugt, die im Index bereits rund 47 Prozent Gewichtung auf sich vereinen", erläutere Friczewsky. (23.07.2018/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Aktienindex hatte am Freitag, dem kleinen Verfallstag, im Vergleich zu den restlichen europäischen Leitindizes, die höchsten Verluste zu verzeichnen, so Experten von LYNX BrokerDie US-Leitindices Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420), NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) und S&P500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) hätten mit nur geringen Abgaben geschlossen. Auch an der Technologiebörse NASDAQ habe man zwischenzeitliche Tagesgewinne nicht durch die Schlussglocke retten können. Der NASDAQ 100-Index habe aber am Mittwoch noch ein neues Rekordhoch verbuchen können. Die Sorgen um einen Handelskonflikt mit der EU hätten diesseits und jenseits des Atlantiks weitere Anschlusskäufe verhindert. Besonders besorgniserregend wären Strafzölle auf europäische Automobile und Autoteile.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe den Xetra-Handel am Donnerstag mit einem Minus von 0,62 Prozent bei 12.686,29 Punkten beendet. Das Rekordhoch liege bei 13.596,89 Punkten. Das Handelsvolumen habe rund 4,794 Mrd. Euro betragen. Der XDAX (ISIN: DE000A169S86, WKN: A169S8) habe um 22:15 Uhr mit 12.550,59 Punkten notiert und der FDAX (ISIN: DE0008469594, WKN: 846959) an der EUREX mit 12.540,00 Punkten geschlossen.