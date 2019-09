Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Es hieß für Freitag: "Solange 12.281 (XDAX IKH) per Stundenschluss halten, gibt es Aufwärtschancen bis 12.436 und 12.484/12.500...". In der Realität sprang der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) 9:00 Uhr mit einer Kurslücke über 12.300 an und stieg im weiteren Tagesverlauf bis 12.404 und endete bei 12.381, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Eine fast umsatzlose Freitagabendschwäche (XDAX-Tief 12.403) sei übers Wochenende weitgehend abgeschüttelt worden. Die Chance auf das Erreichen der DAX-Ziele 12.436 und 12.496/12.500 sei weiter vorhanden! Unterstützung biete am Vormittag der XDAX-Bereich 12.343/12.340 (IKH/ PP). Ersatzunterstützung sei 12.304/12.300. Ausgehend von 12.343/12.340 (IKH/ PP) oder 12.304/12.300 könnten sich neue Anstiegssequenzen bilden. Unterhalb von 12.281/12.271 würde es Verkaufssignale für das Ziel 12.231/12.213 geben. (30.09.2019/ac/a/m)

