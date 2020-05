Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach einem ersten, sehr dynamischen Erholungsimpuls seit dem Märztief bei 8.256 Punkten hat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zuletzt eine deutlich ruhigere Gangart angeschlagen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dieses Verhaltensmuster gebe ihnen die Gelegenheit, nochmals auf einen wichtigen Schlüsselchart hinzuweisen. Gemeint sei der Chartverlauf der deutschen Standardwerte - ohne Berücksichtigung der Dividenden. Beim DAX-Kursindex bilde die Kombination aus der 200-Monats-Linie (akt. bei 4.398 Punkten), dem Abwärtstrend seit Beginn des Jahrtausends (akt. bei 4.397 Punkten) sowie dem 50%-Fibonacci-Retracement der gesamten Aufwärtsbewegung seit März 2009 (4.351 Punkte) ein massives Unterstützungsbündel. Vervollständigt werde die beschriebene Kumulationszone durch den langfristigen Aufwärtstrend seit dem Jahr 2003 (akt. bei 4.159 Punkten). Da unterhalb der diskutierten Bastion zudem eine große Topformation komplettiert wäre, gelte es, die angeführte Schlüsselzone in Zukunft unbedingt zu verteidigen. Aufgrund der April-Erholung bzw. des jüngsten Innenstabs gewinne aber eine Stabilisierung auf Basis der o. g. Kernunterstützung deutlich an Konturen. (11.05.2020/ac/a/m)

