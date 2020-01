Da US-Präsident Trump seine Rhetorik auf Twitter verschärft habe, könnte die Lage weiter eskalieren. Der Ölpreis erreiche am Montag den höchsten Stand seit Mai 2019. Die Stimmung am Ölmarkt könnte auch die Aktienkurse beeinflussen.



Der endgültige EMI für den Dienstleistungssektor aus Deutschland für Dezember sei von 52 auf 52,9 Punkte (Erwartung: 52,9 Punkte) gestiegen. Die positive Nachricht sei von den geopolitischen Spannungen überschattet worden.



Aus technischer Sicht gebe es einige Anzeichen dafür, dass der DAX mit weiterem Verkaufsdruck konfrontiert werden könnte. Nach dem Rückschlag vom Freitag schließe der Kurs unterhalb der EMAs mit 8 und 21 Perioden. Des Weiteren könnten sich die beiden Durchschnittswerte schneiden ("Death Cross") - ein mögliches Zeichen für das Ende des seit Oktober intakten Aufwärtstrends. (06.01.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX bricht am Montag trotz der positiven Daten aus Deutschland (Einzelhandel und EMIs) um 1,6% ein, so die Experten von XTB.Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten würden weiter die Risikobereitschaft belasten. Der iranische Präsident Hassan Rouhani habe gesagt, dass er nicht mehr versuchen werde, den Nuklearvertrag wieder in Kraft zu setzen, was eine weitere Verschlechterung der Beziehungen zwischen Teheran und dem Westen bedeute.