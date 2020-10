Ausblick: Kurzfristig sei im DAX aktuell mit eher weiter steigenden Kursen zu rechnen, solange er über seinem 50er EMA notiere. Die mittelfristige Anlaufmarke der Bullen dürfte dabei die noch offene obere Kurslücke bei 13.116 Punkten sein. Kurslücken würden in der Regel wieder geschlossen und die Kurslücke bei 13.116 Punkten dürfte die Bullen wie ein Magnet anziehen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich weiterhin über dem 50er EMA behaupten und damit weitere Stärke signalisieren. Die Bullen würden den Index dann zunächst bis zur runden Marke von 13.000 Punkten hoch treiben. Über dieser runden Marke könnte sich neue Aufwärtsdynamik entwickeln und der DAX weiter bis zur genannten offenen Kurslücke bei 13.116 Punkten hochziehen.



Die Short-Szenarien: Der DAX könne die Gebiete über dem 50er EMA nicht lange halten und tauche doch wieder nach unten ab. Dann dürften die Bären die Kurslücke auf der Unterseite bei 12.690 Punkten ansteuern und darunter dann Kurs auf die obere Begrenzung des fallenden Trendkanals bei 12.510 Punkten nehmen. (08.10.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte am Montag nach langem Kampf den 50er EMA im Bereich von 12.810 Punkten überwinden und per Tagesschlusskurs behaupten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Damit sei ein bullishes Signal generiert worden, welches am Dienstag von den Bullen mit einem weiteren Kursanstieg bis 12.966 Punkte unterstrichen worden sei. Im Tagestief habe dabei der 50er EMA dabei ebenso wie am Vortag weitgehend verteidigt werden können. Im großen Bild im Wochenchart sei aber zu erkennen, dass die Luft nach oben schnell sehr dünn werden könne, da sich der DAX direkt unter einem massiven Widerstandsbereich befinde.