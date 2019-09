Die neue Woche habe eine Reihe von Events zu bieten. Am kommenden Freitag sei "dreifacher Hexensabbat", der große Verfalltermin an der Eurex. Zuvor würden am Mittwoch die Blicke auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank gerichtet. Die Währungshüter stünden unter erheblichem politischen Druck. Zuletzt habe US-Präsident Trump gefordert, dass die Zinsen auf null Prozent oder darunter gesenkt werden sollten. Auf Basis der aktuellen Indikation sei mit einem schwachen Wochenstart zu rechnen, wohl auch als Folge des Drohnenangriffs auf die größte Ölraffinerie in Saudi-Arabien.



Auf den am Donnerstag ausgebildeten "Long Legged Doji" sei am Freitag keine Abwärtskerze gefolgt. Damit sei die Gefahr eines kurzfristigen Rücksetzers gebannt worden. Es müsse aber betont werden, dass zuletzt ein unterdurchschnittliches Momentum habe beobachtet werden können und bereits verschiedene Indikatoren wie beispielsweise der Sentiment Zone Oscillator in den Extrembereich vorgedrungen seien. Letztgenannter habe letztmals Anfang Juli eine ähnlich gelagerte Konstellation aufgewiesen und im Anschluss nach unten gedreht.



Auf der anderen Seite sei festzuhalten, dass sich der DAX nach oben von der 55- und 100-Tagelinie habe absetzen können und zudem beide Averages aufwärts gerichtet seien. Auch auf Wochenbasis könnten Verbesserungen des Chartbildes ausgemacht werden. Der DAX habe den 21- und 100-Wochendurchschnitt hinter sich gelassen. Auch vom langfristigen MACD gehe ein positives Signal aus, da dieser wieder oberhalb der Nulllinie notiere. Auf den 21. September entfalle das Ende einer Fibonacci-Preis- und Zeitprojektion, während am 23. September ein Gann-Zyklus ende. Insofern könne damit gerechnet werden, dass in den kommenden Tagen die Weichenstellung für die weitere Bewegungsrichtung erfolge. Die nächsten Widerstände seien im Bereich 12.500/520 Zählern zu finden. Sollte es gelingen, auch diese herauszunehmen, wäre der Weg in Richtung 12.601 und 12.650 Zählern frei. (16.09.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In diesem Jahr scheint der September, der als historisch schlechtester Börsenmonat gilt, seinen Schrecken zu verlieren, so die Analysten der Helaba.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe an acht aufeinander folgenden Tagen neue Impulshochs verbucht. Zudem sei dem Index das Kunststück gelungen, die letzten vier Wochen jeweils mit einem Kursgewinn abzuschließen. Die Hoffnungen auf Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und China und darauf, dass ein ungeregelter "Brexit" vermieden werden könne, hätten dem Aktienmarkt Rückenwind verliehen. Der künftige EU-Handelskommissar Phil Hogan habe sich mit Blick auf das Ringen um einen geregelten "Brexit" am Freitag verhalten zuversichtlich geäußert.