Paris (www.aktiencheck.de) - Das avisierte untere Mindestziel 14.359-1 wurde nach freundlichem Start und Hoch bei 14.500 am gestrigen Tag erreich, der perfekte DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Tag, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Zitat: "... Der Handel beginnt zunächst freundlich, so dass der DAX bis 14.432(PP) und bis 14.500 steigen dürfte. Die Ausgangslage im Tageskerzenchart für heute spricht bereits für zumindest zeitweise unter das gestrige Tief fallende DAX Notierungen, also einen tieferen Handel als 14.359...". Erst ein Hoch 14.499,4, dann ein Tief unter 14.359, was wolle man mehr?!



Tiefer als 14.359-1 müsse der DAX nach Chartlehre in dieser Phase nicht fallen. Das gestrige Abwärtsprogramm genüge allen Mindestanforderungen für eine kleine Konsolidierung. Jedoch sei der abwärts gerichtete Weg des 2. Konsolidierungspfades zu ca. 14.283 bzw. 14.262/14.255 sei heute bis maximal 18 Uhr noch offen, dann gebe es die letzte Chance auf einen Richtungswechsel zu 14.600+x, wobei heute wegen der Lage des XERA Pivot R3 allenfalls 14.603 als Hoch vorzumerken wären. Ein entsprechendes prozyklisches DAX-Kaufsignal würde heute über 14.500 auftreten. Die Horizontale 14.227 müsse halten, sonst würden die Chancen der Marktteilnehmer, die den DAX steigen sehen wollten, schwinden. (02.06.2022/ac/a/m)

