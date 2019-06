Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) verwandelte gestern planmäßig die bullische Flagge vom Mittwoch in neue Hochs, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX habe dabei das Jahreshoch (12.436) erreicht, sei aber in Höhe des Jahreshochs vorerst nicht weiter gekommen.



Wir befinden uns in der Woche des großen Verfalls, so die BNP Paribas. Heute, um 13 Uhr, komme es diesbezüglich zum Höhepunkt. HEUTE: Der aktuelle DAX Kursrückfall der heutigen Vorbörse (Tief 12.288) sei groß genug, um zu sagen, dass heute erst einmal keine neuen Wochenhochs mehr anstehen dürften. Ausgehend von der DAX-Unterstützung 12.291 seien zunächst DAX-Zwischenanstiege bis 12.358 zu erwarten. Scheitere der DAX bei 12.358, so habe er heute untere Ziele bei 12.227 sowie ggf. 12.161 und 12.110 im "Blick". (21.06.2019/ac/a/m)



