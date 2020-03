Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Hoffnungen auf konjunkturelle Stabilisierungsmaßnahmen vonseiten der Politik haben zu einer Stabilisierung an den Aktienmärkten beigetragen, berichten die Analysten der Helaba.Erste politische Maßnahmen seien beschlossen, fraglich sei aber, ob dies ausreichend Unterstützung für betroffene Branchen und Unternehmen liefern könne. Notenbanken scheinen zwar agiler zu sein, sie können aber nicht zielgenau agieren, so die Analysten der Helaba. Dennoch seien die Erwartungen weit gediehen. Marktteilnehmer würden fest mit einer Reduzierung des EZB-Einlagensatzes und zielgerichteten Langfristtendern rechnen. Bezüglich der US-Notenbank seien per Ende dieses Jahres vier weitere Zinsschritte annähernd eskomptiert.Der DAX habe sich am Dienstag zeitweilig erholt und im Hoch bei 11.032 Punkten notiert. Entwarnung könne aber nicht gegeben werden, denn letztlich sei nur ein Bruchteil der seit Mitte Februar erlittenen Kursverluste in Höhe von annähernd 3.400 Punkten wettgemacht worden. Die zahlreichen Abwärtsgaps, die es in dieser Zeit gegeben habe, seien ein klares Zeichen für panikartige Verkaufswellen, die nur in Crashzeiten zu beobachten seien. Die am Montag gerissene Kurslücke von 10.995 bis 11.447 Punkten sei besonders groß. Ein Anstieg über das markante Tief vom August letzten Jahres bei 11.266 und ein Schließen der Lücke mit Kursen oberhalb von 11.447 würden die Perspektiven wieder aufhellen. Danach sehe es derzeit nicht aus, denn gestern sei im Handelsverlauf ein neues Tief bei 10.423 Punkten erreicht worden, das Mehrjahrestief vom Dezember 2018 bei 10.279 habe aber zunächst gehalten. Die stark überverkaufte Marktlage erhöhe die Wahrscheinlichkeit einer Erholung, wenngleich es vonseiten der Oszillatoren noch keine Entwarnung gebe. Insofern scheine es verfrüht, auf eine größere Korrektur zu setzen. (11.03.2020/ac/a/m)